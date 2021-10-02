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В Армении задержан замглавы Генштаба ВС Галстян по делу о хищении

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Служба нацбезопасности Армении (СНБ) задержала замглавы Генштаба ВС Степана Галстяна в рамках дела о хищении в крупных размерах. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что СНБ обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения.

«Следственный департамент СНБ задержал заместителя начальника Генштаба ВС Степана Галстяна в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении и хищении в особо крупных размерах во время процесса поставки боеприпасов для нужд ВС», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Галстян обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезные финансовые последствия.

Ранее, 30 сентября, следственный департамент СНБ Армении предъявил бывшему министру обороны страны Давиду Тонояну обвинение в хищении денежных средств в крупном размере ($4,5 млн) и представил ходатайство в суд о его аресте.

Ввиду злоупотребления служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд вооруженных сил Армении было возбуждено в отношении Тонояна уголовное дело. Помимо этого, был арестован и глава компании, поставлявшей боеприпасы.

Суд в Ереване принял решение арестовать Тонояна, который пробудет под арестом два месяца.

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