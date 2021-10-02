Прямой эфир
Мир
Талибы направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Мир
Зеленскому пообещали выпустить украинскую вакцину от COVID-19 в 2022 году
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Мир
Самолет ВВС США три часа летал около российских баз в Сирии
Общество
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Мир
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Мир
Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев
Мир
Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ
Мир
США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A

Путин поздравил сотрудников и ветеранов АО «Мосметрострой» с юбилеем компании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов АО «Мосметрострой» с 90-летием компании. Текст поздравления опубликован 2 октября на сайте Кремля.

С небес под землю: почему метро нужно только москвичам
Непопулярный, дорогой и низкодоходный вид транспорта в регионах может заменить трамвай

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 90-летием легендарного Московского метростроя. Этот юбилей — важное событие для вашего коллектива и всей отечественной строительной отрасли. Вы по праву можете гордиться богатой историей родной компании, замечательными трудовыми традициями, заложенными героями-первопроходцами», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что именно благодаря профессионализму и самоотверженности нескольких поколений метростроевцев «была создана широкая, удобная для пассажиров сеть линий подземки, возведены уникальные по красоте и техническому оснащению станции».

Как заявил Путин, метро стало украшением столицы и одним из наиболее быстрых видов общественного транспорта.

«Отрадно, что сегодня вы уверенно подтверждаете лидерские позиции «Мосметростроя», укрепляете его научный, экспертный, кадровый потенциал, успешно воплощаете в жизнь масштабные планы развития метрополитена. И конечно, особо отмечу ваше деятельное участие в реализации перспективных инфраструктурных проектов как в России, так и за ее пределами, которые требуют самых современных, передовых инженерных и технологических решений», — заключил президент.

Ранее, 16 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до конца текущего года в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 10 станций метрополитена. Кроме того, на ближайшие пару лет запланировано строительство еще 24 станций метро, 58 км линий и трех электродепо, отметил он.

На данный момент продолжаются работы по увеличению протяженности Арбатско-Покровской, Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской линий, а также полным ходом идет строительство новых веток — Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Троицкой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021