Путин поздравил сотрудников и ветеранов АО «Мосметрострой» с юбилеем компании

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов АО «Мосметрострой» с 90-летием компании. Текст поздравления опубликован 2 октября на сайте Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 90-летием легендарного Московского метростроя. Этот юбилей — важное событие для вашего коллектива и всей отечественной строительной отрасли. Вы по праву можете гордиться богатой историей родной компании, замечательными трудовыми традициями, заложенными героями-первопроходцами», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что именно благодаря профессионализму и самоотверженности нескольких поколений метростроевцев «была создана широкая, удобная для пассажиров сеть линий подземки, возведены уникальные по красоте и техническому оснащению станции».

Как заявил Путин, метро стало украшением столицы и одним из наиболее быстрых видов общественного транспорта.

«Отрадно, что сегодня вы уверенно подтверждаете лидерские позиции «Мосметростроя», укрепляете его научный, экспертный, кадровый потенциал, успешно воплощаете в жизнь масштабные планы развития метрополитена. И конечно, особо отмечу ваше деятельное участие в реализации перспективных инфраструктурных проектов как в России, так и за ее пределами, которые требуют самых современных, передовых инженерных и технологических решений», — заключил президент.

Ранее, 16 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до конца текущего года в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 10 станций метрополитена. Кроме того, на ближайшие пару лет запланировано строительство еще 24 станций метро, 58 км линий и трех электродепо, отметил он.

На данный момент продолжаются работы по увеличению протяженности Арбатско-Покровской, Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской линий, а также полным ходом идет строительство новых веток — Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Троицкой.