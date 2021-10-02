Адвокат Саакашвили исключил его экстрадицию на Украину

Адвокат задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил 2 октября, что не ожидает экстрадиции политика на Украину.

«Даже представить себе не могу такую процедуру»,— сказал адвокат «РИА Новости», отметив, что все дела против Саакашвили сфабрикованы.

Ранее, в субботу, глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия предоставит украинской стороне детали задержания бывшего главы государства. 1 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после того, как он вернулся в Грузию. Политика, как сообщается, поместили в тюрьму города Рустави.

По словам Ираклия Кобахидзе, Саакашвили планировал совершить госпереворот и намеревался спровоцировать беспорядки в стране. Он отметил, что правоохранители приняли все меры для того, чтобы не допустить новых преступлений со стороны экс-президента.

В отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 октября заявила, что не помилует экс-президента. По ее словам, она хочет быть честной перед людьми, пострадавшими от его режима.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.