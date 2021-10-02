Опубликовано видео последствий хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде

Опубликовано видео последствий хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры 2 октября предоставили в региональном главке МЧС

Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел ранее, в пятницу, спасатели эвакуировали 100 человек. В результате хлопка пострадали женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения. Как рассказал ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), куда доставили пострадавших, у женщины 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба находятся в реанимации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время следователи СК со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Устанавливается причина произошедшего, расследование продолжается.