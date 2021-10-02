Прямой эфир
Мир
Талибы направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Мир
Зеленскому пообещали выпустить украинскую вакцину от COVID-19 в 2022 году
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Мир
Самолет ВВС США три часа летал около российских баз в Сирии
Общество
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Мир
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Мир
Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев
Мир
Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ
Мир
США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A

Опубликовано видео последствий хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опубликовано видео последствий хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры 2 октября предоставили в региональном главке МЧС

Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел ранее, в пятницу, спасатели эвакуировали 100 человек. В результате хлопка пострадали женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения. Как рассказал ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), куда доставили пострадавших, у женщины 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба находятся в реанимации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время следователи СК со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Устанавливается причина произошедшего, расследование продолжается.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021