Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юге Москвы

Массовое ДТП произошло на юге Москвы в субботу, 2 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Четыре автомобиля столкнулись на Липецкой улице перед пересечением с улицей Лебедянской. Сейчас на месте аварии работают городские службы. Движение в сторону центра свободно по трем из пяти полос.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, участниками аварии стали Kia, Hyundai, Mitsubishi и Kia Sorento.

Ранее, 2 октября, спорткар Audi R8 протаранил ограждение на западе Москвы, после чего загорелся. По данным РЕН ТВ, водитель автомобиля в результате ДТП скончался.

Как позже уточнили в столичном департаменте транспорта, авария произошла на улице Нижние Мневники.