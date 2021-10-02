Уголовное дело возбудили после хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«Следователями СУ СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)»,— говорится в сообщении.

Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел ранее в этот день в квартире, расположенной на 9-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Гайдара Автозаводского района, спасатели эвакуировали 100 человек. В результате хлопка газа частично обрушился балкон одной из квартир, деформированы стены тамбура двух квартир, а также лифт на девятом этаже.

Пострадали мужчина и женщина, предварительно 50-летнего возраста. Их госпитализировали в Приволжский медицинский исследовательский университет (ПИМУ).

Как рассказал ректор ПИМУ Александр Карякин, пострадавшая женщина получила 95% ожогов тела, мужчина — 35%. По его словам, у них терморегуляционная и баротравма.