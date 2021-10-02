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Пострадавшая при хлопке газа в Нижнем Новгороде получила ожоги 95% тела

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Женщина, пострадавшая при хлопке газа в доме в Нижнем Новгороде, получила ожоги 95% тела. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Александр Карякин.

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«У женщины — 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба в реанимации», — рассказал он ТАСС.

По его словам, пострадавшие получили терморегуляционную и баротравму.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Следователями СУ СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщили пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел ранее в этот день, спасатели эвакуировали из дома 100 человек.

В результате хлопка два человека пострадали — мужчина и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

После хлопка частично обрушился балкон одной из квартир, пострадали стены тамбура двух квартир, а также лифт на девятом этаже.

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