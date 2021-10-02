В Москве нашли пропавшую 10-летнюю девочку

Пропавшую в Москве 10-летнюю девочку нашли. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» РЕН ТВ.

Отмечается, что девочку обнаружили ночью. Подробности произошедшего не уточняются.

О том, что «Лиза Алерт» разыскивает 10-летную девочку в Москве, стало известно ранее в этот день. По данным волонтеров, Кира Ф. 1 октября ушла гулять из дома на юге столицы и не вернулась.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что в Шпаковском округе Ставрополья правоохранительные органы ищут школьницу, которая вышла из школы и пропала. Девочка 2009 года рождения учится в городе Михайловске. Ее рост 160–165 см, волосы темные, длинные. Школьница была одета в черные джинсы, черную куртку, белые кроссовки.