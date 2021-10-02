В России выявили 25 219 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России выявили 25 219 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, рассказали 2 октября в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494) и Московской области (1483). За последние 24 часа от последствий вируса скончались 886 пациентов, выздоровели 17 852 человека.

Всего по состоянию на 1 октября в России с начала пандемии выявили 7 560 767 случаев COVID-19. Скончались в общей сложности 209 028 человек, полностью выздоровели 6 710 574 человека.

30 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%. Премьер призвал власти регионов принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей.

Как добавил глава Минздрава Михаил Мурашко, под наблюдением медицинских работников находится 900 тыс. человек и темпы прироста случаев коронавируса за последнюю неделю достаточно высоки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом. По его словам, уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, несмотря на то что организованная работа создала все условия и обеспечила всё необходимое количество вакцин для населения. Он также указал на необходимость регионам страны реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Песков добавил, что на федеральном уровне никаких решений по новым ограничениям не принималось.