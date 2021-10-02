Из многоэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде эвакуировали 100 человек после хлопка газа. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«...произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадало два человека. В результате происшествия несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Загорания нет. Эвакуировано 100 человек. На месте работают 75 человек, 24 единицы техники», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, пострадавших в результате хлопка газа доставили в ожоговый центр.

«Пострадали два человека — мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Начато лечение», — написал он на своей странице в Instagram.

Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел ранее в этот день. В результате два человека пострадали.

После хлопка частично обрушился балкон одной из квартир, пострадали стены тамбура двух квартир, а также лифт на девятом этаже.