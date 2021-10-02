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Два человека пострадали при хлопке газа в Нижнем Новгороде

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В жилом доме Нижнего Новгорода произошел хлопок газа, в результате два человека пострадали. Об этом сообщает 2 октября РЕН ТВ.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Гайдара.

По данным телеканала, после взрыва частично обрушился балкон одной из квартир, пострадали стены тамбура двух квартир, а также лифт на девятом этаже.

Спасатели эвакуировали из здания примерно 30 человек.

Подробности происшествия выясняются.

28 сентября в Дагестане трое детей и двое взрослых пострадали при хлопке газа. Инцидент произошел в пристройке к частному жилому дому в поселке Новый Хушет. Возгорания за взрывом не последовало, несущие конструкции повреждены не были. Однако частично пострадала кровля пристройки, были выбиты межкомнатные двери.

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