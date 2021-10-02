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В Швейцарии будут платить за вакцинированных друзей

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Власти Швейцарии будут поощрять людей денежным вознаграждением за агитацию друзей прививаться от COVID-19. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщило агентство Reuters.

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Отмечается, что за каждого вакцинированного друга гражданам будет начисляться по 50 франков (почти 4 тыс. рублей). Вознаграждение будет выдаваться в виде специальных купонов.

Предполагается, что премией можно будет расплатиться в развлекательных заведениях.

С помощью такого поощрения власти планируют ускорить кампанию по вакцинации.

На данный момент в Швейцарии прошло вакцинацию 42% населения.

«Уровень иммунизации остается очень низким, и это означает, что мы не можем положить конец мерам сдерживания», — отметил министр здравоохранения страны Ален Берсет.

В России тоже поощрят граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Так, 15 сентября в стране были определены первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных граждан. Каждый призер получит по 100 тыс. рублей.

Второй розыгрыш для еще 500 россиян состоится 14 октября.

7 июля власти Москвы разыграли пять автомобилей Renault Logan среди москвичей, прошедших вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции в период с 28 июня по 4 июля.

Участие в розыгрыше приняли 504 976 жителей столицы. Победителей определил генератор случайных чисел.

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