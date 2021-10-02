В Москве ищут пропавшую 10-летную девочку

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» разыскивает 10-летную девочку, которая пропала в Москве, сообщает 2 октября телеканал РЕН ТВ.

По данным волонтеров, Кира Ф. 1 октября ушла гулять из дома на юге столицы и не вернулась.

Рост девочки 2011 года рождения 152 см, у нее среднее телосложение, волосы русые, кудрявые, глаза у ребенка серые. Когда Кира уходила из дома, на ней был синий пуховик, черные джинсы, синяя шапка, белые сапоги.

Всех, кто видел ребенка, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что в Шпаковском округе Ставрополья правоохранительные органы ищут школьницу, которая вышла из школы и пропала. Девочка 2009 года рождения учится в городе Михайловске. Ее рост 160–165 см, волосы темные, длинные. Школьница была одета в черные джинсы, черную куртку, белые кроссовки.