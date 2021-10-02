Саакашвили объявил в грузинской тюрьме голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после своего задержания в Тбилиси. Об этом 1 октября сообщила навестившая его в тюрьме грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

«Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным», — заявила Ломджария журналистам.

Омбудсмен также передала слова Саакашвили о том, что задержание проходило без применения к нему насилия.

Также экс-президент потребовал встречи с украинским консулом.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили после того, как вернулся в Грузию. По предварительным данным, он находится в тюрьме города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

По словам адвоката Саакашвили, его можно освободить только путем помилования со стороны действующего президента Грузии или экстрадиции на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию.

При этом грузинский лидер Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили, а прокурор Грузии отверг идею экстрадиции Саакашвили на Украину.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года, затем он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.