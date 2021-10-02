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Лукашенко назвал возраст Байдена ориентиром для завершения президентства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN предложил взять за «предельный ориентир» управления страной возраст президента США Джо Байдена.

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78-летний Байден стал самым возрастным президентом в истории Соединенных Штатов. Его здоровье также неоднократно становилось предметом обсуждения.

Лукашенко, которому сейчас 67 лет напомнил, что находится у власти почти три десятка лет, однако все еще не достиг возраста главы Белого дома.

«Давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста», — приводит слова белорусского лидера издание «СБ.Беларусь сегодня».

Белорусский лидер заявил, что человек может быть президентом «столько, сколько он пожелает, и его изберет народ». При этом, по словам Лукашенко, лидер должен быть здоров и энергичен, чтобы управлять страной.

Лукашенко пригрозил, что останется вечным президентом Белоруссии, если Запад не прекратит оказывать давление на республику.

28 сентября белорусский лидер заверил, что останется гарантом независимости Белоруссии после ухода с поста главы государства и «никогда ниоткуда» не сбежит.

В августе Лукашенко рассказал, что «очень скоро» уйдет с поста, но конкретных сроков не назвал. По его словам, приемником станет тот, кого изберет белорусский народ. Глава государства отметил, что на данный момент видит 15–20 человек, которые «могли бы вырасти в президенты».

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