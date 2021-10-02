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В Свердловской области работников сферы услуг обязали вакцинироваться

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В Свердловской области работников сферы обслуживания, образования, государственных и муниципальных служащих, а также работников органов власти и местного самоуправления обязали вакцинироваться от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Обеспечить с 05.10.2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, <…> выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Свердловской области», — говорится в материале.

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Согласно постановлению, первым компонентом перечисленные категории должны привиться до 1 ноября, вторым — до 1 декабря.

Непривитых могут отстранить от работы или перевести на удаленный режим работы, добавляет «Газета.ру».

Обязательная вакцинация будет проходить на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

«Мы наблюдаем ухудшение ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую 38-ю календарную неделю мы увидели рост на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам этой недели видим рост уже около 10%», — сказал главный государственный врач региона Дмитрий Козловских.

Как отметил главврач, в регионе также нарастает тяжесть заболевания: всё больше людей оказывается в реанимациях и на аппаратах ИВЛ.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он заметил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была прошлой весной, когда были совсем иные показатели.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в России не планируется вводить локдаун. По ее словам, регионы в достаточной мере обеспечены вакциной.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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