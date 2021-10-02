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В Якутске пьяный водитель без прав стал виновником ДТП

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Водитель автомобиля «Тойота Виста» выехал на полосу встречного движения на Покровском тракте и столкнулся с автомобилем «Тойота Витц», пострадали три человека. Об этом 1 октября сообщило управление МВД по Республике Саха (Якутия).

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Как уточняет пресс-служба МВД по региону, 30-летний водитель выехавшей на встречку машины находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у виновника ДТП не было при себе водительского удостоверения. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что права управления транспортными средствами он не имеет.

Пострадавшие в результате столкновения получили травмы различной тяжести.

«Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи доставила в приемный покой республиканской больницы водителя и пассажира «Тойоты Витц», а также пассажира второй иномарки», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводится административное расследование. Нарушителю грозит наказание в виде ареста от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее, 27 сентября, пьяный автомобилист сбил пятерых подростков в Иркутской области. По данным регионального ГУ МВД, 60-летний водитель Toyota Succeed на одной из улиц города Усть-Кут совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые шли по проезжей части во встречном направлении.

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