Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 тысяч

Число жителей США, скончавшихся от последствий коронавируса, превысило 700 тыс. Такие значения приводит Университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране ко 2 октября зафиксировано 700 258 смертельных случаев COVID-19.

При этом коронавирусная инфекция за все время эпидемии была выявлена у 43 615 149 американцев.

Как ранее отмечала газета The New York Times, подавляющее большинство жителей США, умерших в последние месяцы, не были вакцинированы.

1 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «ужасающим» достигшее 700 тыс. число смертей от коронавируса в США. Вместе с этим она отметила, что власти страны помогли спасти жизни сотен людей, добившись вакцинации 78% населения.

27 сентября сообщалось, что количество умерших от COVID-19 в США превысило число погибших от эпидемии «испанки» в 1918–1919 годах.

По последним данным, всего в мире COVID-19 выявлен у более чем 234 млн человек. Погибли в результате заболевания 4,7 млн пациентов.

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