В Италии допустили ревакцинацию привитых «Спутником V» другим препаратом

Экспертный совет при минздраве Италии поддержал ревакцинацию другим препаратом местных жителей, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 1 октября заявил глава управления по предупреждению заболеваний ведомства Джованни Рецца.

«Высший совет здравоохранения заявил о возможности введения дополнительной дозы вакцины другого типа тем, кто был вакцинирован такими препаратами, как… «Спутник V», для примера», — сказал Рецца журналистам на пресс-конференции.

Это решение может помочь местным жителям получить ковид-сертификаты Green Pass, которые обязательны для работы ряда сотрудников в стране.

В минздраве отметили, что необходимо еще получить соответствующее постановление регулятора. Определенные трудности, по словам Реццы, создает то, что российская вакцина еще не получила одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что российским препаратом вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие неподалеку от границы страны с Сан-Марино.

27 сентября посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что власти республики пообещали рассмотреть вопрос включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в систему местных ковид-сертификатов Green Pass.

Директор Центра Гамалеи, академик Александр Гинцбург выразил мнение, что переговоры о признании международными организациями российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут продлиться еще очень долго. Как предположил специалист, проблемы с признанием препарата обусловлены конкуренцией на мировом рынке вакцин.

Ранее, 16 сентября, в ВОЗ заявили, что ситуация с рассмотрением заявки на одобрение «Спутника V» не изменилась. В организации отметили, что еще ждут дополнительных данных от заявителя и производителей, которые необходимы до начала корректирующих и профилактических мероприятий.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 сентября призвал ЕС отказаться от политизации темы российских вакцин. По его словам, российско-европейские контакты в этом вопросе должны быть максимально профессиональны, без какой-либо политизации.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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