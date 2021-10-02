Директор ДНКОМ призвал повысить штрафы за нарушение масочного режима

Штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах следует увеличить. Такое мнение выразил агентству ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — заявил Исаев.

Глава научного центра пояснил, что масочный режим доказал свою эффективность в Юго-Восточной Азии еще в начале 2020 года, и он должен жестко соблюдаться, потому что это единственная действенная мера.

Кроме того, по его мнению, в России нужно вести просветительскую работу о необходимости соблюдения санитарных мер безопасности в период пандемии коронавируса.

Эксперт также предложил проверять трудовые коллективы на COVID-19 методом ПЦР-диагностики.

«Это позволит выявлять бессимптомных носителей вируса, которые распространяют его среди коллег», — отметил он.

30 сентября пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщила, что контроль за соблюдением масочного режима в подмосковном транспорте усилили. Проверки проходят в автобусах, электропоездах, такси, аэропортах, уточнили в ведомстве.

В московском транспорте также усилен контроль за соблюдением масочного режима. По данным ГКУ «Организатор перевозок», с начала сентября контролеры выявили более 35 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте столицы.

Масочный и перчаточный режим в России ввели по предписанию Роспотребнадзора в 2020 году. Медицинские маски для борьбы с COVID-19 обязали носить в общественном транспорте, автомобилях такси и пр. До этого масочный режим вводили в регионах по решению местных властей.

Обязательное требование о ношении перчаток в общественных местах в Москве отменили 30 июля этого года.

В Москве за отсутствие масок могут оштрафовать по ст. 3.18.1 закона об административной ответственности. За первое нарушение могут взыскать штраф до 4 тыс. рублей, за повторное нарушение штраф будет составлять 5 тыс. рублей.

В законодательстве Московской области нет специальной нормы о штрафах за отсутствие масок. Поэтому в Подмосковье нарушителям грозит предупреждение или штраф по федеральной норме КоАП РФ, то есть за нарушение могут вынести предупреждение или наложить штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. В большинстве других регионов также применяется только федеральное законодательство о штрафах за отсутствие масок.

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