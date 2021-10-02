Владелец кипрской газеты Андреас Неоклеус умер от COVID-19

Кипрский юрист, предприниматель и владелец газеты Cyprus Mail Андреас Неоклеус умер в возрасте 82 лет от коронавирусной инфекции. Cyprus Mail сообщила об этом 1 октября.

Андреас Неоклеус родился в 1939 году в деревне Эпископи недалеко от города Пафос. Изучал право в Афинском национальном университете имени Каподистрии. В 1964 году окончил обучение и через год занял место в Кипрской коллегии адвокатов. Основал компанию Andreas Neocleous & Co.Ltd, которая позже была переименована в Elias Neocleous & Co. Офисы компании, штаб-квартира которой находится в Лимассоле, располагаются в Москве, Люксембурге, Брюсселе, Никосии. Отмечается, что компания Андреаса Неоклеуса стала первой на Кипре получившей международную оценку юридической организацией.

С 1970-х годов Неоклеус активно участвовал в политической деятельности страны: состоял в парламенте Лимассола от Объединенной партии, а также был соратником президента Кипра Глафкоса Клеридиса.

«Кипрской почтой» стал владеть с 2019 года.

У него остались жена и двое детей.