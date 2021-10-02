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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на 2 октября

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В субботу, 2 октября, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов. К ночи похолодает до +3…+5 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве в субботу будет ветер южного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление в столичном регионе сохранится повышенным — 761 мм ртутного столба.

1 октября главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала москвичам возвращение солнечной погоды на следующей неделе.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также прогнозировал, что солнечная погода вернется в столичный регион в ближайшие выходные и первую рабочую неделю октября.

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