В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на 2 октября

В субботу, 2 октября, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов. К ночи похолодает до +3…+5 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве в субботу будет ветер южного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление в столичном регионе сохранится повышенным — 761 мм ртутного столба.

1 октября главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала москвичам возвращение солнечной погоды на следующей неделе.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также прогнозировал, что солнечная погода вернется в столичный регион в ближайшие выходные и первую рабочую неделю октября.