Соратники Саакашвили назвали его «самым успешным реформатором мира»

В украинской общественной организации «Офис простых решений и результатов», созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, считают, что он вернется на Украину как «самый успешный реформатор мира».

«Сегодня Михаил Саакашвили вернулся в Грузию. И был задержан. Напомним, самого успешного реформатора мира обвиняют в растрате/присвоении пяти пиджаков. Эти обвинения не признала ни одна страна мира, кроме России и Грузии», — говорится в заявлении организации, опубликованном в Facebook.

Там верят, что выборы в Грузии 2 октября пройдут успешно для партии Саакашвили, и тот вернется на Украину, потому что «безумно влюблен в наш борщ».

Ранее, 1 октября, адвокат Саакашвили Бека Басилая рассказал, что экс-президента Грузии можно освободить только путем помилования со стороны действующего грузинского лидера или экстрадиции на Украину.

При этом грузинский прокурор Джарджи Циклаури опроверг возможность экстрадиции Саакашвили на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года, затем он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.