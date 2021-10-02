Депутат парламента Абхазии открыл стрельбу в воздух у здания МВД

Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба 1 октября стрелял из автомата в воздух возле здания МВД республики, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Ардзинба подъехал к воротам здания МВД в 0:10 на служебном автомобиле Hyundai. Выйдя из машины, он выкрикивал бранные слова в адрес МВД и произвел 20 выстрелов в воздух из незаконно хранимого у него автомата Калашникова, после чего скрылся в неизвестном направлении.

«В ходе производства осмотра места происшествия у входных ворот МВД Республики Абхазия по улице Академика Марра обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,4 5 мм», — добавили в МВД Абхазии.

1 октября глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов сообщил об обстреле своего водителя неизвестными в Киеве. Мужчину ранили, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает.