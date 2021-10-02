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Большая часть Абхазии осталась без света

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В Абхазии была повреждена высоковольтная линия (ВЛ) в восточной части республики. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго» в Facebook.

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«Произошло аварийное отключение ВЛ «Ачгуара». Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ремонтные бригады «Черноморэнерго» сразу же выехали на место, однако из-за темноты и неблагоприятных погодных условий не удалось устранить последствия аварии.

Как отмечает ТАСС, почти вся страна, население которой составляет чуть более 245 тыс. человек, осталась без света.

В Сухумском управлении электросетями (СУЭС) агентству сообщили, что электричество будет подаваться в Абхазию из России до устранения аварии.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что в Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошел пожар. По данным минэнерго республики, из-за возгорания нарушилось электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

Отмечалось, что были обесточены подстанции «Орша», «Могилев», «Могилев–Северная», что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

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