Прямой эфир
Общество
В Москве нашли пропавшую 10-летнюю девочку
Мир
В Швейцарии будут платить за вакцинированных друзей
Мир
В Грузии заявили о планах Саакашвили совершить госпереворот
Происшествия
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юге Москвы
Происшествия
Под Пензой поезд с 336 пассажирами столкнулся с «КамАЗом»
Мир
Партия Зеленского анонсировала год возвращения Крыма в состав Украины
Авто
В октябре в России начнется выпуск двигателей Hyundai
Мир
Грузия предоставит украинской стороне детали задержания Саакашвили
Спорт
Роналду назвали худшим форвардом сезона АПЛ

Чешский дипломат призвал ЕС не «церемониться» с Россией из-за газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа должна перестать «церемониться» с Москвой и объявить газовую войну России. 1 октября специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил о целях войны, которые заключаются в демонстрации превосходства.

«Запуск СП-2 способен привести к снижению цен на газ»
Депутат бундестага от АдГ Ян Нольте — об энергетическом будущем Германии и отношениях ФРГ и РФ после ухода Ангелы Меркель

По словам дипломата, причина кризиса в Европе кроется в неготовности государств-поставщиков к тому, что ЕС намерен перейти на зеленую энергетику. Также Европа, отметил Бартушка, должна занять «жесткую позицию потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — рассказал чиновник сайту iROZHLAS.

Ранее, в пятницу, «Газпром» заявил о начале поставок газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В разговоре с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поделился, что страны этого направления сейчас снабжаются через «Турецкий поток».

«То есть давно уже снабжается сама Болгария, уже давно снабжается Румыния. Просто там не подписывались новые договоры <…>, а просто подписывали допсоглашение к существующим контрактам. <…> Но в принципе, Болгария, Сербия, Румыния, ну теперь Венгрия и Греция — они все снабжаются, перешли на газоснабжение», — рассказал Юшков, добавив, что Босния и Герцоговина также в 2020 году перешли на газоснабжение через «Турецкий поток».

Эксперт сделал также акцент на подписании контракта на 15 лет между «Газпромом» и Венгрией, согласно которому страна будет получать газ из Сербии и Австрии в то время, как раньше газоснабжение шло с границы Украины.

В пятницу сообщалось, что поставки в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток» стали возможны благодаря строительству компанией FGSZ Ltd. нового магистрального трубопровода на территории Венгрии. Закончилось расширение в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, рассказали в российской компании.

«Газпром» с 1 октября начал поставки газа в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока»), а также трубопроводы Юго-Восточной Европы. 27 сентября заключен контракт сроком на 15 лет между российским газовым холдингом и Будапештом. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

Цена газа на хабах в Европе достигла $1100 за 1 тыс. куб. м. На это указывают Лондонской биржи ICE. Стоимость газа с поставками в ноябре на газотранспортном хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м. С начала дня рост цены газа составляет около 5%.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза, достигая в том числе $1000 за 1 тыс. куб. м, установив тем самым исторический рекорд. Одними из основных причин стали низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ), а также острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021