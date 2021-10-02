Чешский дипломат призвал ЕС не «церемониться» с Россией из-за газа

Европа должна перестать «церемониться» с Москвой и объявить газовую войну России. 1 октября специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил о целях войны, которые заключаются в демонстрации превосходства.

По словам дипломата, причина кризиса в Европе кроется в неготовности государств-поставщиков к тому, что ЕС намерен перейти на зеленую энергетику. Также Европа, отметил Бартушка, должна занять «жесткую позицию потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — рассказал чиновник сайту iROZHLAS.

Ранее, в пятницу, «Газпром» заявил о начале поставок газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В разговоре с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поделился, что страны этого направления сейчас снабжаются через «Турецкий поток».

«То есть давно уже снабжается сама Болгария, уже давно снабжается Румыния. Просто там не подписывались новые договоры <…>, а просто подписывали допсоглашение к существующим контрактам. <…> Но в принципе, Болгария, Сербия, Румыния, ну теперь Венгрия и Греция — они все снабжаются, перешли на газоснабжение», — рассказал Юшков, добавив, что Босния и Герцоговина также в 2020 году перешли на газоснабжение через «Турецкий поток».

Эксперт сделал также акцент на подписании контракта на 15 лет между «Газпромом» и Венгрией, согласно которому страна будет получать газ из Сербии и Австрии в то время, как раньше газоснабжение шло с границы Украины.

В пятницу сообщалось, что поставки в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток» стали возможны благодаря строительству компанией FGSZ Ltd. нового магистрального трубопровода на территории Венгрии. Закончилось расширение в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, рассказали в российской компании.

«Газпром» с 1 октября начал поставки газа в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока»), а также трубопроводы Юго-Восточной Европы. 27 сентября заключен контракт сроком на 15 лет между российским газовым холдингом и Будапештом. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

Цена газа на хабах в Европе достигла $1100 за 1 тыс. куб. м. На это указывают Лондонской биржи ICE. Стоимость газа с поставками в ноябре на газотранспортном хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м. С начала дня рост цены газа составляет около 5%.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза, достигая в том числе $1000 за 1 тыс. куб. м, установив тем самым исторический рекорд. Одними из основных причин стали низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ), а также острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ).