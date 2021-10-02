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Экс-президента Грузии Саакашвили задержали по приезде в страну

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Трансляция пресс-конференции велась 1 октября на его странице в Facebook.

«Был задержан третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили. Блестяще сработали правоохранительные органы, они были в курсе всех его передвижений по нашей стране», — сказал он.

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Кроме того, премьер-министр выразил благодарность начальнику службы безопасности Грузии Григолу Лулиашвили и всем сотрудникам правоохранительных органов, которые задержали бывшего грузинского лидера «с наименьшими возможными пострадавшими и проблемами для населения».

По его словам, Саакашвили, являясь бывшим президентом Грузии, всё же «обыкновенный преступник», и с ним поступят «по букве закона».

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме недалеко от Тбилиси. Против него возбуждено 13 уголовных дел, по двум вынесены заочные приговоры. Политик восемь лет находился в эмиграции, после того как покинул страну в 2013 году.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но уже утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сообщения о возвращении Саакашвили в Грузию накаляют предвыборную обстановку в государстве. Она сказала, что в стране происходит «тиражирование беспорядков».

Позже стало известно, что к Батуми стягивается военная техника: в направлении города двигались десятки армейских машин.

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