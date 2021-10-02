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У японской принцессы выявили психическое заболевание накануне свадьбы

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Врачи диагностировали у 29-летней японской принцессы Мако психическое заболевание, которое, по опубликованной 1 октября NBC News информации, может быть вызвано стрессом на фоне критики общественности ее идеи заключить брак с простолюдином.

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2 сентября стало известно о том, что Мако откажется от богатств ради брака с американским юристом, а также бывшим однокурсником Кей Комуро. Больше четырех лет пара не могла провести церемонию.

По данным The People, невеста готова отказаться от денежного вознаграждения в размере 150 млн иен (90 млн рублей), которое ей полагается за выход из императорской семьи. Такое решение было принято, чтобы ускорить процесс бракосочетания.

Отмечается, что у матери Кей Комуро может быть миллионный долг перед сыном. Из-за финансового положения родственников жениха предстоящее бракосочетание вызвало осуждение общественности.

Мероприятие намечено на 26 октября, торжественной церемонии не планируется. Отмечается, что пара переедет в США.

29 октября 2018 года двоюродная племянница императора Акихито принцесса Аяко вышла замуж за сотрудника транспортной компании. На церемонию из государственной казны было выделено почти 107 млн иен.

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