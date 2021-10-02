На Ставрополье разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку

В Шпаковском округе Ставрополья правоохранительные органы ищут школьницу, которая вышла из школы и пропала. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Девочка 2009 года рождения учится в школе города Михайловска. Ее рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные. Школьница одета в черные джинсы, черную куртку, белые кроссовки. С собой у девочки рюкзак черного цвета.

Всех, кто видел ребенка, просят позвонить по номеру 112 с мобильного либо в ближайший отдел полиции.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что в городе Колпино (Колпинский район Санкт-Петербурга) пропал 11-летний мальчик.