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Дорогу отремонтируют в одной из деревень Рязанской области

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В Скопинском районе Рязанской области отремонтируют дорогу, расположенную в деревне Свинушки. Работы уже начались, на объекте задействованы самосвал, грейдер и каток.

Как рассказали в компании ОАО «Рязаньавтодор», которая является подрядчиком на объекте, специалисты уже выполнили работы по опиловке деревьев, отсыпали песчаный и щебеночный слои, пишет РИА «7 новостей».

В дальнейшем дорожники уложат новый асфальт и укрепят обочины.

В целом на ремонт муниципальной дорожной сети выделили 37 млн рублей. Местные власти сейчас занимаются подготовкой документации для дорожных работ в 2022 году.

Издание 62INFO.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Рязани добавляет, что в областном центре открыли движение в районе пересечения улиц Новой и Горького. Перекресток был закрыт в связи с ремонтом тепловых сетей. При этом сроки возобновления движения переносились несколько раз.

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