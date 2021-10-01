Дорогу отремонтируют в одной из деревень Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области отремонтируют дорогу, расположенную в деревне Свинушки. Работы уже начались, на объекте задействованы самосвал, грейдер и каток.

Как рассказали в компании ОАО «Рязаньавтодор», которая является подрядчиком на объекте, специалисты уже выполнили работы по опиловке деревьев, отсыпали песчаный и щебеночный слои, пишет РИА «7 новостей».

В дальнейшем дорожники уложат новый асфальт и укрепят обочины.

В целом на ремонт муниципальной дорожной сети выделили 37 млн рублей. Местные власти сейчас занимаются подготовкой документации для дорожных работ в 2022 году.

Издание 62INFO.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Рязани добавляет, что в областном центре открыли движение в районе пересечения улиц Новой и Горького. Перекресток был закрыт в связи с ремонтом тепловых сетей. При этом сроки возобновления движения переносились несколько раз.