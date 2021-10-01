МИД Грузии опроверг вызов своего посла в Киеве из-за Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием экс-президента Михаила Саакашвили вызвало дипломата посольства, а не посла. Об этом 1 октября сообщает МИД Грузии.

«Посол Грузии на Украине не вызван в МИД. В ведомстве проведет встречу дипломат посольства, который, согласно установленному правилу, обменяется с украинской стороной информацией о задержании Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины», — уточнили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

О том, что посол Грузии в Киеве приглашен в министерство в связи с задержанием Саакашвили, ранее рассказал журналистам представитель украинского МИДа Олег Николенко.

В этот же день в офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский беспокоен в связи с задержанием Саакашвили. Представитель украинского лидера также сообщил, что Киев обратился к Тбилиси за разъяснением всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь, грузинский прокурор Джарджи Циклаури опроверг возможность экстрадиции Саакашвили на Украину, где он проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию. За это время он получил гражданство страны и даже некоторое время был губернатором Одесской области.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы Грузии. Прокурор отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.