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Около 400 млн рублей задолжали за ЖКХ жители Краснотурьинска

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Жители города Краснотурьинск Свердловской области задолжали за услуги ЖКХ почти 400 млн рублей. Более половины суммы составляют долги перед управляющими компаниями.

Как рассказали в Центре управления регионом (ЦУР), перед Богословской ТЭЦ сумма задолженности достигает 166 млн рублей, перед МУП «Управление коммунальным комплексом» — 32 млн рублей, перед управляющими компаниями — более 200 млн рублей.

Сейчас в отношении должников ведется работа. Физическим лицам разослано около 5 тыс. претензий, юридическим — 250. С марта 2021 года данные меры позволили снизить задолженность на 20 млн рублей, пишет «ТагилСити.ру».

Руководитель МУП «Управление коммунальным комплексом» Антон Валуев рассказал, что долги также образуются в поселках.

«Работаем, затыкаем канализацию, люди приходят, пишут заявления о рассрочках. Уровень задолженности перед нами хоть медленно, но идет вниз. Что-то списывается. Тот же Рудничный — долг больше 20 млн рублей, Загородный — больше 5 млн рублей. Это реально долги, которые жители не платят и не собираются платить», — объяснил Валуев.

По его словам, отключить подачу света и воды можно в отдельно стоящих зданиях, однако с жителями многоквартирных домов в данном случае возникают проблемы.

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