Около 400 млн рублей задолжали за ЖКХ жители Краснотурьинска

Жители города Краснотурьинск Свердловской области задолжали за услуги ЖКХ почти 400 млн рублей. Более половины суммы составляют долги перед управляющими компаниями.

Как рассказали в Центре управления регионом (ЦУР), перед Богословской ТЭЦ сумма задолженности достигает 166 млн рублей, перед МУП «Управление коммунальным комплексом» — 32 млн рублей, перед управляющими компаниями — более 200 млн рублей.

Сейчас в отношении должников ведется работа. Физическим лицам разослано около 5 тыс. претензий, юридическим — 250. С марта 2021 года данные меры позволили снизить задолженность на 20 млн рублей, пишет «ТагилСити.ру».

Руководитель МУП «Управление коммунальным комплексом» Антон Валуев рассказал, что долги также образуются в поселках.

«Работаем, затыкаем канализацию, люди приходят, пишут заявления о рассрочках. Уровень задолженности перед нами хоть медленно, но идет вниз. Что-то списывается. Тот же Рудничный — долг больше 20 млн рублей, Загородный — больше 5 млн рублей. Это реально долги, которые жители не платят и не собираются платить», — объяснил Валуев.

По его словам, отключить подачу света и воды можно в отдельно стоящих зданиях, однако с жителями многоквартирных домов в данном случае возникают проблемы.