Благоустройство стадиона завершили в одной из деревень Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии завершили благоустройство стадиона в деревне Сундур. Об этом рассказал глава района Александр Чирков.

По его словам, рабочие заасфальтировали беговые дорожки, установили сценическую площадку, а также смонтировали освещение. В ближайшее время на стадионе также появятся уличные тренажеры с навесом, пишет Udm-info.ru.

С инициативой о благоустройстве объекта выступили местные жители. Они собрали средства на работы в рамках программы «Инициативного бюджетирования».

В начале сентября сообщалось, что в Удмуртии по нацпроекту «Жилье и городская среда» с начала года благоустроили 152 двора и общественных пространства.