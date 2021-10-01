Партия автобусов поступила из Москвы в Волжский

Город Волжский Волгоградской области получил первую партию автобусов из Москвы. Об этом 1 октября сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Первая партия состоит из девяти низкопольных автобусов ЛиАЗ-5292.22. Каждый из них оснащен двигателем MAN, который отвечает всем стандартам Евро-5.

В общей сложности в город-спутник должны прибыть 20 единиц техники. Оставшаяся часть поступит до середины октября.

С 2020 года автобусы ЛиАЗ-5292.22 в Москве начали массово списывать и продавать или безвозмездно передавать регионам. В столице сейчас в основном делают ставку на электробусы.