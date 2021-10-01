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Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 октября, прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского об обеспокоенности по поводу ситуации с задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, [главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука или [лидера украинской партии Анатолия] Шария», — написала она в своем Telegram-канале.

Также, по ее словам, Зеленского мог бы обеспокоить тон Службы безопасности Украины (СБУ) и других силовых ведомств.

«Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат», — заключила она.

Ранее в этот день пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили, а также «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. При задержании он не оказывал сопротивления. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави.

Изначально о задержании экс-президента сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник», и с ним поступят «по букве закона».

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили после пересечения им границ страны.

Перед задержанием политик опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором сообщил, что, по всей вероятности, его скоро задержат, и призвал людей пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, он вернулся в Грузию, чтобы помочь народу.

В тот же день в Грузии возбудили уголовное дело о пересечении Саакашвили границы страны.

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