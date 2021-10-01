Российский лыжник сорвался с горы на соревнованиях по фрирайду

Российский лыжник Иван Малахов на одном из этапов Freeride World Tour внезапно сорвался при спуске с горы. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает РЕН ТВ.

Соревнования проходят в Фибербрунне (Австрия). Инцидент чемпион России по фрирайду запечатлел на видеокамеру, установленную на его защитном шлеме.

Невзирая на серьезные вращения, к которым привели ошибки спортсмена, у лыжника нет серьезной травмы, а только незначительные ушибы. При этом Малахов провел несколько секунд в свободном вращении, а затем на десятки метров улетел вниз.

Фрирайд — это катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс.

13 февраля лыжница погибла при падении со скалы на востоке Франции. Несчастный случай произошел в долине Бармрус, расположенной на территории коммуны Пасси. 45-летняя женщина упала с вершины высотой 50 м. По данным жандармерии, причиной падения лыжницы стала потеря равновесия при сходе снежного покрова. На место инцидента оперативно прибыли врачи, однако к тому моменту женщина была уже мертва.

18 января лавина накрыла 10 лыжников на швейцарском курорте Вербье, один из них, гражданин Великобритании, погиб. Травмы получил еще один человек. Остальные лыжники не пострадали. Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы, из-под снега лыжникам помогли выбраться спасатели.