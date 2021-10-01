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Третью ветроэлектростанцию запустили на Ставрополье

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В Ипатовском районе Ставропольского края построили и запустили Бондаревскую ветроэлектростанцию. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Мощность новой ВЭС составит 120 МВт. Как отметил присутствовавший на церемонии открытия губернатор Владимир Владимиров, по итогам 2021 года доля альтернативных источников электроэнергии превысит 10% в общем объеме генерации региона, пишет NewsTracker.

«Это уже с 2022 года позволит предотвращать выброс до 900 тыс. т парниковых газов ежегодно. Альтернативные энергетические мощности дают региону уникальные компетенции, чистую, всегда востребованную энергию и новые рабочие места», — заявил Владимиров.

Теперь в регионе действуют три ветроэлектростанции: Кочубеевская мощностью 210 МВт, Кармалиновская мощностью 60 МВт и Бондаревская. До конца 2021 года на территории Ставрополья также появится четвертая ВЭС — Медвеженская.

В середине сентября цены на электроэнергию в Европе выросли на фоне снижения ее производства ветряными электростанциями в Северном море. Причиной стало отсутствие там сильных ветров.

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