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Власти Карелии планируют построить четырехполосные участки на трассе «Кола»

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Власти Карелии рассчитывают на строительство четырехполосных участков трассы «Кола» между Петрозаводском и Кондопогой. О важности реконструкции дороги глава Карелии Артур Парфенчиков заявил во время совещания в правительстве.

По его словам, вопрос по строительству дороги сейчас решается. Реконструкция участков позволит повысить безопасность и транспортную доступность Петрозаводска для жителей соседних регионов, пишет ИА «Карелinform».

В ходе совещания Парфенчиков также уточнил, что федеральная дорога в сторону Рыбреки и далее к границе с Ленинградской областью будет отремонтирована, а ремонт дороги в сторону Машезера и Ялгубы, где расположены дачные кооперативы, находится на завершающем этапе.

По данным «Карелinform», планы о расширении участков трассы «Кола» до четырех полос появились в связи с ростом числа ДТП в 2021 году. В конце сентября глава республики говорил о том, что в связи с этим автодорогу необходимо переустроить.

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