Эксперт объяснил отсрочку торговых переговоров ЕС и Австралии

Тот факт, что Евросоюз (ЕС) отложил торговые переговоры с Австралией, является жестом солидарности с Францией после скандала с подводными лодками. Таким мнением 1 октября поделился с «Известиями» польский политик, участник делегации Европарламента по отношениям с Австралией и Новой Зеландией Косма Злотовский.

«Австралия — очень важный партнер ЕС, поэтому после определенной паузы мы однозначно вернемся к переговорам. Порой большие политические проекты становятся жертвой эмоций, но в долгосрочной перспективе отсутствие всеобъемлющей торговой сделки нанесет ущерб как Австралии, так и Евросоюзу», — рассказал Злотовский.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз перенес на месяц 12-й по счету раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Австралией на фоне скандала с отказом от приобретения французских подлодок.

Как в пятницу рассказал «Известиям» глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, Австралии в настоящее время приходится расплачиваться за свои последние действия, в том числе в плане торговых отношений с ЕС. Он отметил, что переговоры ЕС и Австралии так или иначе возобновятся, однако будут более жесткими.

15 сентября появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

22 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, насколько выгодно партнерство AUKUS для европейских стран. Он напомнил о возможностях для Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе и перечислил, сколько благ для австралийцев несет сотрудничество с Европой.