В Москве начался финал международного чемпионата по программированию

Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC начался 1 октября в Москве, заявили в пресс-службе.

От России на чемпионате присутствует 15 команд, пять из них представляют столицу, три — Санкт-Петербург и две — Казань. Другие прибыли из Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.

Отмечается, что команды финалистов за пять часов должны найти решения для 8–12 уникальных алгоритмических задач. Решение программисты представляют в виде кода на одном из языков программирования. Победителем станут студенты, которые выполнят наибольшее число заданий.

Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC пройдет в Москве с 1 по 6 октября.

29 сентября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в соревнованиях примут участие более 100 команд, в которые вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является столичная команда — коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

ICPC — старейшее и самое престижное командное IT-соревнование в мире. Оно проводится ежегодно с 1977 года. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает конкурентов по количеству медалей. В этом году в отборочных этапах ICPC приняли участие 60 тыс. молодых программистов более чем из 100 стран мира.

Одновременно с финалом ICPC в «Манеже» 1 и 2 октября пройдет открытая деловая программа. Запланированы выступления представителей российских и зарубежных IT-компаний, бизнес-дискуссии и паблик-токи с участием крупнейших работодателей. Вход на мероприятия бесплатный, для участия необходимо зарегистрироваться.