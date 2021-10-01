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Дорогу около остановки «Школьная» перекроют в Уфе

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В Уфе частично перекроют дорогу около остановки «Школьная». Таким образом въездные ворота города лишатся одной полосы движения и пешеходного тротуара. Соответствующее предупреждение распространила городская администрация.

Решение было принято в связи со строительством проезжей части в новому мосту-вставке. Ограничения продлятся до 20 октября. Власти просят горожан с пониманием отнестись к ситуации, пишет «МедиаКорСеть».

По данным агентства, ремонт моста планируется завершить к 20 октября 2021 года, однако некоторые виды работ будут проведены только после запуска движения по переправе.

В середине сентября сообщалось, что в Уфе завершили монтаж пролетного строения на новом Бельском мосту-вставке, который соединяет два берега реки Белой. Общая длина моста составит 688 м, там будет три полосы для движения.

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