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В ПФР рассказали об условиях для получения повышенной пенсии

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В ПФР рассказали о том, кто может рассчитывать на выплату пенсии в повышенно размере. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Москве и Московской области.

К числу категорий, претендующих на повышенный размер пенсии, в частности, относятся родители студентов очного отделения. Они смогут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности. На эту выплату россияне могут рассчитывать до тех пор, пока ребенок не закончит обучение или ему не исполнится 23 года. Прибавка к пенсии предусмотрена и в случае, если ребенок поступит в вуз в другой стране.

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Как заявили в отделении ПФР по Москве и Московской области, родители-пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети, тоже имеют право на повышенную пенсию.

Повышенные выплаты смогут получить и те жители России, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Сумма таких начислений составляет одну треть от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого нетрудоспособного, но данная повышенная выплата распространяется не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. Отмечается, что такой вид выплаты подлежит ежегодной индексации. В текущем году размер повышения фиксированной выплаты с учетом одного иждивенца составляет 2014 рублей 83 копейки.

Для получения прибавки родителям необходимо предоставить в Пенсионный фонд России документы, которые подтверждают родственные отношения и факт нахождения на иждивении. А также необходимо предъявить справку из вуза, где будут указаны дата, длительность и форма обучения, дата приказа о зачислении.

30 сентября россиянам объяснили порядок получения выплат из пенсионных накоплений. Выплаты из пенсионных накоплений можно получить двумя способами — на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или же через портал госуслуг.

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