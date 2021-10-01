Фестиваль «Осень. Дмитров. Балет» проходит в Подмосковье

Первый осенний фестиваль балета «Осень. Дмитров. Балет» стартует в Московской области, сообщили в минкультуры региона. Театр «Русский балет» представит постановку «Лебединого озера».

Затем зрители смогут увидеть «Продавца игрушек» и одноактный балет «Шут» от Воронежского государственного театра оперы и балета, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Завершится фестиваль масштабным гала-концертом с солистами Большого театра и «Кремлевского балета». Все события можно будет увидеть бесплатно.

Ранее театр оперы и балета Коми раскрыл детали программы фестиваля «Сыктывкарса тулыс». На апрель следующего года намечена премьера балета финского композитора Туомаса Кантелинена «Русалочка», рассказал директор театра Дмитрий Степанов. Музыку Кантелинена можно услышать в фильмах «Монгол», «Территория», в голливудских и европейских картинах.