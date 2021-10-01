Строители объяснили отставание от графика на канатной дороге через Амур

В Хэйхэ строители канатной дороги через Амур к этой зиме завершат заливку бетонных конструкций китайского терминала, в котором будет располагаться новый пассажирский пункт пропуска, сообщает портал Biang.ru со ссылкой на городское телевидение.

В настоящее время строительные работы, связанные с заливкой бетона, приближаются к завершению. На стройке, которая расположена на острове Большой Хэйхэ, работает около 100 человек, передает asn24.ru. Отставание от графика произошло из-за пандемии, а также из-за восьми паводков на Амуре.

Напомним, стоимость строительства мостового перехода через Лену в Якутии пересмотрена и снижена на 15 млрд рублей. В перспективе он должен стать основным элементом будущей трассы Иркутск–Магадан. Общая стоимость объекта составит 68,46 млрд рублей, из них 51,1% — средства федерального капитального гранта и 48,9% — средства регионального капитального гранта и внебюджетные средства.