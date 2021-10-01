Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса

Самый сильный человек России 2009 года Владимир Синеглазов скончался в возрасте 61 года из-за последствий коронавируса. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, последние дни спортсмен провел в коме в реанимации. Ранее ему поставили диагноз «новая коронавирусная инфекция». Днем ранее из-за последствий коронавируса скончалась сестра Синеглазова.

Спортсмен родился в Ельце и занимался гиревым спортом. В течение долгого времени он гастролировал с Театром силы, выполнял разные трюки со снарядами, чей вес достигал 90 кг. За время карьеры Синеглазов успел установить 26 мировых рекордов.

Помимо этого Синеглазов был известен как Король Шпагата благодаря номеру, во время которого он мог сесть на поперечный шпагат, опираясь ступнями на два стула. В это же время он держал в руке тяжелую гирю или же другого атлета. Выступления атлет завершил в возрасте 50 лет из-за проблем с суставами ног, отмечает телеканал «360».

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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