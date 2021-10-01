Месячник по благоустройству стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался месячник по благоустройству. Мероприятия начались с уборки в парке Интернационалистов 1 октября, сообщает пресс-служба Смольного.

На территории парка расчистили от листвы прогулочные дорожки, подготовили к заморозкам цветники, переподвязали молодые посадки. Также были посажены 10 мелколистных лип, пишет телеканал «78».

В первый день месячника по благоустройству также убрали две нелегальные мусорные свалки в Невском районе. Как рассказали в районной администрации, кучи мусора образовались у проезжей части на проспекте Большевиков и на Приневской улице. До конца года планируется ликвидировать еще 27 незаконных свалок.

До конца октября специалисты также подготовят к зиме парки, скверы, улицы. В общей сложности работы пройдут на 7,9 тыс. га. Также планируется посадить 53 тыс. деревьев, 15 тыс. кустов и 185 тыс. тюльпанов.

На 23 октября запланирован общегородской субботник, в котором могут принять участие все желающие.