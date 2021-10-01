Одежду для сильных морозов разрабатывают в Якутии

Ученые Якутии работают над созданием «умной» одежды для Севера, способной защитить человека от предельно низких температур, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) им. М.К. Аммосова.

«Речь об электронном текстиле, созданном на основе оксида графена. Такая ткань отлично подходит для суровых климатических условий. Она устойчива перед механическими нагрузками, при этом проста и довольно дешева в изготовлении, а также безопасна для пользователя», — сообщили в пресс-службе.

О новой разработке в рамках Северного форума по устойчивому развитию рассказал научный сотрудник учебно-научно технологической лаборатории «Графеновые технологии» СВФУ Захар Евсеев. По его словам, уникальная ткань будет способна «мониторить жизненно важные показатели», пишет ИА SakhaNews.