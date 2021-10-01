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Дело возбудили по факту массового отравления учеников гимназии в Брянске

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Уголовное дело возбуждено после сообщений об отравлении более 20 учеников гимназии в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального главка СК России в пятницу, 1 октября.

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Расследование проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проведут комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что в качестве одной из причин случившегося специалистами рассматривается ротавирусная инфекция, пишет RT.

Ранее в этот день директор департамента образования и науки области Елена Егорова заявила, что более 20 учеников гимназии № 3 в Брянске обратились в больницу с признаками кишечной инфекции, передает REGNUM. Дети почувствовали недомогание, у некоторых открылась рвота.

Несколько детей были отправлены на карантин. Ситуация поставлена на личный контроль главы городской администрации Александра Макарова. На место выехал прокурор Володарского района, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, пишет сайт kp.ru. Начата проверка, отмечает «Москва 24».

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