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Мост через реку Ию построили в Иркутской области

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Мост через реку Ию, соединяющий Тулун и поселок Октябрьский-2, торжественно открыли в Иркутской области. На переправе будет организовано реверсивное движение автотранспорта. Мост расположен в нижнем течении реки недалеко от старого деревянного, который был разрушен паводком в 2010 году.

Строительство моста началось в 2019 году. Теперь у жителей Октябрьского-2 появилось круглогодичное автомобильное сообщение с другими населенными пунктами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Из бюджета региона и Тулунского района было выделено около 260 млн рублей на возведение объекта.

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