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Мост через реку Синару отремонтировали в Челябинской области

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В Каслинском районе Челябинской области на три месяца раньше срока завершили капитальный ремонт моста через реку Синару, расположенный на трассе М-5 «Урал». Работами занималось управление дорог «Южный Урал».

В рамках ремонта рабочие усилили опоры, заменили балки пролетных строений и мостовое полотно. Проезжая часть была расширена с 9,8 м до 12,9 м, а протяженность увеличилась с 30 до 35,15 м, пишет Kursdela.biz.

Кроме того, специалисты установили систему очистных сооружений для стоков. Теперь вода с моста сначала будет проходить фильтрацию, а затем попадать в реку.

Мост через Синару возвели в 1965 году. Он расположен на трассе, соединяющей Екатеринбург и Челябинск. В последние годы левая часть сооружения не эксплуатировалась из-за ветхого состояния.

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